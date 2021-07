Lazio, svelata la terza maglia: color nero e richiamo alla storia

ROMA - Sette giorni dopo la presentazione ufficiale della prima maglia, la Lazio ha svelato anche la nuova divisa "third" per la prossima stagione: una maglia di color nero, arricchita dalla grafica della storica maglia bandiera, tanto amata dalla tifoseria. L'aquila stilizzata è presente sulle maniche, mentre il girocollo è di colore celeste. Il riferimento alla storica maglia nata nei primi anni ’80 è dato anche dalla patch in silicone posta sul petto a sinistra che ripropone il disegno dell’aquila con le ali tese ed aperte al posto del tradizionale stemma della S.S.Lazio.