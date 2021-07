Lazio, Sarri difende Muriqi e rimprovera alcuni tifosi

AURONZO DI CADORE - Il rispetto prima di tutto. E l’allenatore ci mette faccia e corpo. Maurizio Sarri difende Vedat Muriqi. Nella seduta mattutina, il tecnico ha rimproverato alcuni tifosi sugli spalti che criticavano l’attaccante kosovaro. E così si è avvicinato alla rete divisoria tra il prato e gli spalti e ha puntato il dito: “Se vi sento dire altre cose su Muriqi faccio vuotare tutto (lo stadio, ndr)”. I tifosi sono dalla sua parte: “Bravo mister”, in tanti urlano. Vedat viene da una stagione poco fortunata, ma in questi giorni di preparazione si sta allenando al massimo per spiccare finalmente il volo. Sarri è dalla sua parte. Un motivo in più per avere fiducia e fare bene.