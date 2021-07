Lazio, Escalante avvisa Sarri: "Quest'anno voglio giocare tanto"

AURONZO DI CADORE (Belluno) - "Alla prossima stagione chiedo di giocare molto, io e la squadra lavoriamo per gli stessi obiettivi, quello di andare in Champions League. Giocare velocemente la palla è una delle mie caratteristiche. I miei compagni sanno che entro subito in partita e questo mi fa felice perché io sono a disposizione per dare sempre il massimo. Copa America? Sono felice della vittoria dell'Argentina e per Correa, che se lo merita". Ai microfoni del canale tematico biancoceleste, il centrocampista argentino Gonzalo Escalante, 30 presenze nella stagione appena conclusa (ma una sola 90', in Coppa Italia contro il Parma), manda un messaggio al neotecnico Maurizio Sarri.