Lazio, Durmisi: "Sarri è seguito da tutti, voglio convincerlo"

AURONZO DI CADORE - Continua il lavoro della nuova Lazio di Sarri nel ritiro sotto le Tre cime di Lavaredo. Dopo il test amichevole di ieri vinto con un rotondo 10 a 0, i biancocelesti oggi sono tornati nuovamente a lavoro. Tanti i volti conosciuti, ma anche quelli dei nuovi, o meglio, di chi è tornato alla base dopo un anno di prestito. E' il caso di Riza Durmisi, lo scorso anno alla Salernitana, e ora di nuovo a disposizione del club capitolino: "Sono felice, sto lavorando duramente in questo ritiro. Voglio dimostrare di poter essere utile a questa squadra, devo fare di più per questo sono il primo che entro e l'ultimo che esce dal campo. Sarri mi impiega terzino, mi piace come posizione, sono offensivo e con il suo stile di gioco posso fare bene. Ho giocato sia a 4 che a 3 in carriera, mi trovo bene in entrambi i moduli".