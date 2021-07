Diretta Lazio-Fiori Barp Sospirolo: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

AURONZO DI CADORE - La Lazio pronta a giocare la seconda amichevole pre-campionato in ritiro. Questa volta la sfida è al Fiori Barp Sospirolo, squadra di Prima categoria, forse ripescata in Promozione. Il match si giocherà allo Zandegiacomo con fischio d’inizio alle 18.30. Altro test importante per gli uomini di Sarri, che mettono benzina nelle gambe e vogliono alzare il livello per farsi trovare pronti tra un mese (il 21 agosto esordio in Serie A contro l’Empoli). Il tecnico biancoceleste si aspetta sempre più dalla squadra.