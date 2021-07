Lazio, si studia il piano vaccini per i giocatori

Lazio, via ai vaccini per staff e giocatori

Lotito, ad Auronzo nel fine settimana passato, ha confermato di essersi mosso per progettare la vaccinazione della squadra al di là delle decisioni prese dalla Figc. Il piano ufficiale sta per essere stilato. La squadra potrebbe essere vaccinata al rientro da Auronzo (il ritiro si concluderà il 28 luglio) oppure dopo Marienfeld, dove si svolgerà la seconda parte della preparazione estiva della Lazio (2-7 agosto) Va ricordato che alcuni giocatori hanno già avuto la dose, come Lazzari (quando era stato convocato in Nazionale), Acerbi, Immobile e Leiva (vaccinato in Brasile).