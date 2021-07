Lazio, che festa ad Auronzo. Sarri: "Mi sento a casa"

AURONZO DI CADORE - Applausi per Felipe Anderson, per il resto della rosa e per tutto il gruppo biancoceleste, mentre il nuovo tecnico Maurizio Sarri è stato accolto da una vera e propria ovazione. La cerimonia di presentazione della nuova Lazio, ad Auronzo di Cadore, si è svolta all'insegna dell'entusiasmo. La squadra è stata presentata sul terreno di gioco dello stadio Zandegiacomo. I calciatori e tutto lo staff biancoceleste è stato festeggiato dai tifosi laziali che hanno occupato le tribune, regalando applausi e cori. Il primo ad entrare in campo è stato il presidente Claudio Lotito. "Ringrazio i tifosi che danno forza e rappresentano i nostri colori e che ci sostengono sempre. Mi auguro che almeno il 50% venga riaperto e vi aspettiamo. La forza di un club è data da voi, dalla vostra forza e dal vostro coinvolgimento empatico". Il patron biancoceleste ha poi parlato del tecnico Sarri: "E' la nostra punta di diamante. Sosteniamo il mister per fare sempre meglio, anche perché la società c’è e farà sempre meglio per portare i risultati e andare oltre. Voi dovete avere un comportamento all’insegna dei valori e del rispetto, dovete distinguervi perché voi siete i tifosi della Lazio non di un’altra squadra, e questo deve emergere".