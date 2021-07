Lazio, pressing su Brandt ma c'è un problema con il Dortmund

Non sarà semplice, per la dirigenza biancoceleste c'è ancora parecchio da lavorare. La strada per Julian Brandt non può certo essere definita in discesa, l'obiettivo numero uno per il ruolo di ala sinistra nel 4-3-3 di Maurizio Sarri è sempre sotto la dicitura "work in progress" nell'agenda del ds Igli Tare. Anche perché il Borussia Dortmund tiene il punto, vuole 25 milioni cash per privarsi del giocatore a titolo definitivo. Un'opzione che la Lazio in questo momento non può e non vuole soddisfare, preferendo piuttosto la formula del prestito con diritto di riscatto. Per questo è entrato in scena anche il presidente Lotito, che intende sfruttare gli ottimi rapporti con uno dei vice-presidente del club tedesco. (...)