ROMA - Oggi è un giorno speciale in casa Lazio. Si festeggia il compleanno di Igli Tare, da ben 16 anni in biancoceleste prima come calciatore e ora come dirigente: il direttore sportivo albanese, che spegne oggi 48 candeline, è stato celebrato dagli account social della Lazio. Per Tare, oltre ai tanti calciatori forti scovati a prezzi bassi (su tutti Sergej Milinkovic-Savic), anche sei trofei vinti tra Coppe Italia e Supercoppe italiane.