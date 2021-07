Lazio, Correa c’è: solo sorrisi, poi il futuro

ROMA - La prima foto di Joaquin Correa nella Capitale è con l’amico fraterno Luiz Felipe. Insieme, su Instagram, hanno postato uno scatto: a cena tra amici, tanti sorrisi in attesa di vedersi in campo a Formello. Il Tucu, di ritorno dalle vacanze dopo la Coppa America conquistata, non ha fatto nessun capriccio di mercato. Vuole andare via, ma di offerte concrete non ne sono arrivate. Risponde alla convocazione, conoscerà Sarri. Due giorni di lavoro a Formello, poi salvo sorprese delle ultime ore, andrà a Marienfeld con il resto della squadra. Rimane un giocatore in uscita, il suo agente da settimane si batte per trovargli una squadra. Lotito per lui chiede 30-35 milioni di euro. Nessun accordo nell’aria, per ora il Tucu c’è.