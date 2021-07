Lazio, oggi il ritrovo: il programma per Marienfeld

FORMELLO - Inizia la preparazione due della Lazio. Ritrovo a Formello con la rosa al completo: ci saranno anche i nazionali che non si erano visti ad Auronzo di Cadore: Acerbi, Immobile e Correa. Maurizio Sarri sorride, si inizia a fare sul serio. La ripresa dei lavori è prevista per oggi. Due giorni di allenamenti nel quartier generale biancoceleste, poi lunedì, sino al 7 agosto, si va in campo a Marienfeld, in Germania. Il tempo delle prove è scaduto, il gruppo verrà ristretto. In bilico la presenza di Durmisi, Maistro e André Anderson. Potranno non partire per la seconda fase di preparazione. Prima dell’esordio in campionato, in programma il prossimo 21 agosto ad Empoli, la Lazio giocherà (sabato 7) con il Twente. Amichevole di prestigio per vedere i veri passi in avanti della squadra. Manca sempre meno all'esordio ufficiale dell'era Sarri. C'è attesa e fermento.