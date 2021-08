Lazio su Kostic: cena tra Tare e l'agente. Basic attende una chiamata

ROMA - Ad un mese esatto dalla fine del Calciomercato, per la Lazio inizia una corsa contro il tempo e contro i blocchi di mercato. La società biancoceleste deve riuscire a ricavare almeno 30 milioni dalle cessioni per tesserare i giocatori già arrivati ma deve anche esaudire le richieste di Sarri , costretto ad organizzare il primo ritiro senza i nazionali Immobile, Acerbi e Correa e senza le due ali e la mezzala richieste. In difesa un eventuale acquisto dipende dalla partenza di Vavro .

Lazio, cena tra Tare e l'agente di Kostic

Non è un mercato semplice, con il diesse Tare che venerdì ha ammesso che la Lazio «è un cantiere aperto» e che spera di completare la rosa entro la fine di agosto, facendo immaginare colpi nell'ultima fase di mercato. Tra le operazioni che però sembrano attualmente in corso sembra esserci Kostic, in scadenza nel 2023 e con una valutazione di 20 milioni. Il problema è che si tratta di un extra-comunitario, con la Lazio che destinerà i due slot a Felipe Anderson e Kamenovic, a meno che il terzino serbo non sia “tagliato" dato che non ha impressionato molto Sarri in ritiro. Ieri sera c'è stata una cena a Roma tra il ds Tare e Fali Ramadani, agente dell'attaccante che gioca nell'Eintracht Francoforte. L’incontro è servito a valutare tutte le piste di mercato legate ai suoi assistiti. Nel corso della serata è arrivato anche il presidente Lotito. Sullo sfondo restano le idee Shaqiri (in uscita dal Liverpool), Januzaj (Real Sociedad) e Callejon (Fiorentina).

Lazio, Reina-Strakosha: duello per la porta