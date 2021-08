Lazio, ricordi Hernanes? Riparte dal Recife

ROMA - Ha illuminato con le sue giocate in Serie A, soprattutto con la maglia della Lazio. Ora Hernanes riparte dal club della sua città: il Recife. Chiusa l’avventura al San Paolo, ma la voglia di giocare, a 36 anni, è sempre tanta. Il Profeta viene annunciato sul sito del club brasiliano: “Partirai da casa e conquisterai il mondo, ma un giorno tornerai nella tua terra. La profezia è stata scritta e si sta adempiendo”. Un messaggio di benvenuto stile ‘Bibbia’. Affare a parametro zero. Il 2021, per Hernanes, è stato poco esaltante: appena 9 presenze totali e un assist. Ha voglia di rilanciarsi. A Roma, sponda Lazio, i suoi migliori anni. All’Inter e alla Juve non è mai riuscito a ripetersi. Ora, nel club della sua città, proverà di nuovo a diventare grande.