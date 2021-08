Lazio, quanti esuberi in rosa: c’è una squadra da piazzare

ROMA - Una squadra di esuberi da piazzare per la Lazio. Tanti, troppi giocatori in rosa difficili da vendere. A Formello si allenano da fuori rosa: ci sono ex Primavera e calciatori esclusi dal progetto Sarri. Altri sono a Marienfeld ma con la valigia sempre pronta. In bilico Jony, Vavro, André Anderson, Adamonis e forse Caicedo. I primi due hanno mercato in Liga e nella seconda divisione spagnola, potrebbero partire di nuovo in prestito visto che i loro contratti sono in scadenza rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Capitolo Caicedo: Sarri chiede una punta sola tra lui e Muriqi. Il Panterone piace a Fenerbahce, Inter e Atalanta.