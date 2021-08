Lazio, il ‘day off’ di Correa: relax in attesa della cessione

ROMA - Una settimana di lavoro, un’amichevole e un paio di giorni di riposo a Porto Cervo. Joaquin Correa ricarica le batterie, Sarri ha concesso 48 ore di relax ai suoi dopo il ritiro di Marienfeld, di fatto il primo per il Tucu, arrivato in ritardo dopo la Coppa America. La sua idea per il futuro non è cambiata: vuole andare via. E intorno alla sua cessione ruota anche il mercato in entrata della Lazio.