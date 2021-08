Lazio, l’ex Cissé fa 40 anni: ora è un dj

ROMA - Il vecchio leone, come ama descriversi, compie 40 anni. Djibril Cissé festeggiato dai suoi fan e anche dalla Lazio, che gli ha augurato buon compleanno sui social. Instagram è diventato uno dei regni dell’ex attaccante francese. Personaggio eclettico, particolare, divertente. E ora, appesi gli scarpini al chiodo, dà spazio a tutta la sua creatività. Influencer da 1,2 milioni di follower solo su Instagram, modello, ma soprattutto dj. La musica la sua più grande passione. “Bene, questo è. Fine degli anni trenta… quaranta’anni oggi!”, il messaggio lanciato. Cissè appare comunque in grande forma. Qualche mese fa aveva sfiorato anche l’idea di tornare a giocare a calcio negli Stati Uniti. Con il pallone però, ha chiuso. Musica e ancora musica. Cuffie e dischi sono il suo pane quotidiano. Con la maglia della Lazio ha giocato una sola stagione, giusto il tempo per entrare nei cuori dei tifosi biancocelesti. Che lo hanno sempre osannato e ammirato. E in questo giorno speciale gli augurano un grande compleanno.