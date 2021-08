Lazio, settimana calda: Sarri punta al debutto

ROMA - Finite anche le ultime ore di relax in casa Lazio. I giocatori di Sarri hanno approfittato per godersi gli ultimi scampoli di vacanze nel giorno di Ferragosto . Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti. É la settimana che porta dritti al debutto ufficiale in campionato contro l’Empoli. Si inizia davvero a fare sul serio, il conto alla rovescia è appena iniziato. In questi giorni si lavorerà intensamente a Formello, Sarri vuole partire alla grande.

Lazio, le condizioni dei giocatori

In attesa di novità dal mercato, la Lazio si prepara alla partita contro l’Empoli. Finito il tempo delle amichevoli, si va a caccia dei tre punti. Occhio a Adam Marusic, in panchina nel test di sabato con il Sassuolo e non al meglio da venerdì per un affaticamento muscolare. Lavoro in palestra per lui, da capire se potrà recuperare per sabato. Discorso diverso per Danilo Cataldi, alle prese con un problema più serio del previsto. Si parla di uno stiramento tra il primo e il secondo grado del retto femorale. Nel caso venisse confermato, significherebbe un mese di stop. Le sue condizioni verranno monitorare nei prossimi giorni.