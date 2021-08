Lazio-Pedro, visite in programma: può esserci a Empoli

ROMA - Una corsa contro il tempo per tesserare Pedro e farlo diventare subito un nuovo giocatore della Lazio. Maurizio Sarri aspetta l’ala spagnola, se tutto filerà liscio, senza intoppi, potrebbe portarlo in Toscana per la prima di campionato contro l’Empoli. I tempi sono strettissimi, ma si lavora per regalare immediatamente un rinforzo importante all’allenatore. Pedro, che arriva dalla Roma, già oggi potrebbe sostenere le visite mediche alla clinica Paideia. Solo dopo i test Sarri deciderà se aggregarlo al gruppo o attendere direttamente lunedì.