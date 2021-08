Lazio, felicità Radu: il messaggio che fa emozionare

ROMA - Uomo, simbolo, senatore biancoceleste. Uno e trino Stefan Radu alla Lazio. Ufficializzato il suo rinnovo per un altro anno. Non c’erano dubbi, l’accordo era stato già trovato ad inizio estate. Il nuovo contratto andava solo depositato. Così è stato. Stefan è laziale dal 2008. Capitano no, leader sì. Pronto ad un’altra grande avventura, a 34 anni, sotto la guida di Sarri. Un nuovo ciclo per lui, che di allenatori ne ha visti passare a Formello. “Lazio, hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. Verso la quindicesima stagione con l'aquila sul petto”, il messaggio affidato a Instagram per festeggiare la firma. Nessuno come lui nella storia laziale per quanto riguarda il numero di presenze. Un record destinato ad aumentare. Radu è la Lazio. I tifosi lo festeggiano in attesa di riempire gli stadi e dedicargli cori e applausi.