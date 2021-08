Empoli-Lazio, i convocati di Maurizio Sarri

EMPOLI - In mattinata, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l'Empoli (ore 20:45) allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Gara che segna il debutto stagionale dei biancocelesti e l'inizio ufficiale del campionato. Ecco l'elenco dei calciatori. Tra gli assenti ci sono Cataldi, fermo per un problema muscolare e Fares.