Lazio, Lotito: "Correa? Pagare moneta, vedere cammello"

ROMA - "Quanto vale Correa? Il mercato non lo faccio in tv. All'inizio della mia presidenza dissi 'pagare moneta, vedere cammello'. Anche perché noi i giocatori li paghiamo". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto a 90esimo minuto su Rai Sport, parlando della possibile cessione dell'argentino, corteggiato dall'Inter e da alcune squadre inglesi. "Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un'offerta in modo chiaro. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito", ha chiarito il patron.