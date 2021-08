Lazio, si ferma Luiz Felipe: è a rischio per lo Spezia

ROMA - Problemi fisici per Luiz Felipe, che rischia di saltare la sfida della Lazio contro lo Spezia di sabato prossimo, per la seconda giornata di campionato. Il difensore brasiliano ha accusato un infortunio muscolare in allenamento e le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime 48 ore: il suo forfait nella gara contro i liguri di Thiago Motta sembra probabile, ma Sarri spera ancora di recuperarlo. Ieri Luiz Felipe aveva partecipato alla seduta di allenamento della Lazio, saltando la partitella finale.