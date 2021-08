Lazio, Djavan Anderson ceduto in prestito al Cosenza

ROMA - Dopo aver piazzato Sofian Kiyine al Venezia, la Lazio chiude un'altra operazione in uscita, cedendo in prestito Djavan Anderson al Cosenza . Il club biancoceleste ha uffficializzato la chiusura della trattativa con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale al Cosenza Calcio il calciatore Anderson Djavan Lorenzo".

Djavan Anderson: 9 presenze con la Lazio

Djavan Anderson ha collezionato 9 presenze con la maglia della Lazio negli ultimi due campionati. Simone Inzaghi, ex tecnico biancoceleste, lo ha utilizzato sei volte nella parte finale della stagione 2019-20 e in tre occasioni nell'ultimo campionato. L'esterno olandese ha militato in Italia anche con Bari e Salernitana.