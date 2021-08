Lazio, Tare all'Eintracht: "Strano comportamento con Kostic"

ROMA - Sembra allontanarsi sempre di più la possibilità per la Lazio di arrivare a Filip Kostic. Il ds Igli Tare ha parlato della trattativa ai microfoni della Bild, spiegando che a suo avviso non ci siano più i margini per dialogare con l'Eintracht Francoforte: “Sono rimasto sorpreso che ora si dica da Francoforte che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Prima mi sembrava diverso. Non ho avuto l'impressione dai colloqui che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Saremmo stati disposti a negoziare un nuovo prezzo. Ma non si è arrivati ??a questo”.