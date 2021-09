Lazio, sit-in dei tifosi per avere lo Stadio Flaminio

Sono 500 i tifosi all'esterno del Flaminio

Sono circa 500 i sostenitori biancocelesti presenti. Intorno alle 18.10 alcuni capotifosi laziali hanno iniziato a parlare sul palco dando il via alla manifestazione vera e propria: "I laziali hanno bisogno del Flaminio", è stato uno dei primi concetti espressi a sottolineare l'importanza di avere uno stadio di proprietà in un quartiere storico di Roma Nord. Tra le persone salite sul palco anche Giorgio Calleri, nipote dell'ex presidente bianconceleste Gianmarco, e l'avvocato Pasquale Trane, sempre molto vicino alle esigenze dei tifosi della Lazio. Gian Luca Mignogna, avvocato che si è occupato dell'istanza per ottenere lo scudetto del 1915, sottolinea: "Questa è la casa dei laziali. Potranno ostacolarci, ma non molleremo di un centimetro. La battaglia per il Flaminio si aggiunge a quella dello scudetto del '15".

Pino Wilson: "Il Flaminio è la casa della Lazio"

Tra i presenti, anche Giuseppe 'Pino' Wilson, capitano della Lazio campione d'Italia nel 1974. "Un gioiellino come il Flaminio non può essere abbandonato. Passo qui ogni giorno - ha dichiarato - e vedo tanta di quella immondizia, sotto tutti i punti di vista. Nessuno ha avuto la sensibilità di attuare un progetto per metterlo a posto. Finalmente ora c'è stata un'apertura. E' importante che il presidente della Lazio Lotito abbia fatto delle avance. Il Flaminio è roba dei laziali".