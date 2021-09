Lazio, partnership con il Governo per le persone scomparse

ROMA - La Lazio pensa al sociale. Il club biancoceleste scende in campo per fronteggiare il fenomeno delle persone scomparse. Martedì 7 settembre alle ore 12, presso la sala stampa dello stadio Olimpico, il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse e la Società Sportiva Lazio annunceranno in una conferenza stampa una serie di iniziative realizzate in stretta collaborazione, tese a contrastare il fenomeno delle persone scomparse, che ogni giorno conta numeri preoccupanti.