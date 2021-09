Lazio, Sarri a un bivio: Reina o Strakosha per l'Europa League?

Nei primi 180 minuti di campionato a difendere i pali della porta della Lazio è stato lo spagnolo Pepe Reina. L'ex Liverpool ha scalzato Thomas Strakosha, ma tra i due c'è grande rispetto. Rivali, dunque, ma sempre leali e rispettosi. La competizione per una maglia da titolare non è diventata ostile, perfida. Sono spronati e aiutati da Adalberto Grigioni e Massimo Nenci, i loro preparatori-incitatori, quest’anno la guida è doppia, ma univoca. Grigioni è il maestro di lungo corso, Nenci lo specialista sarrista. I biancocelesti, però, in questa lunga stagione dovranno lottare su più fronti. In Europa League, infatti, è ancora lotta aperta tra chi sarà il "numero 1" della squadra.

Reina-Strakosha, amici-rivali