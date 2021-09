Lazio, Felipe Anderson e Pedro: i falsi nueve alla Mertens per Sarri

Il nuovo volto della Lazio

Sui campi di Sarri non si passeggia, si corre e bisogna essere pronti a tutto unendo l’utile al dilettevole, vale anche per le star. Mau si è sempre giocato i jolly, sorprendendo. Prova a farlo anche alla Lazio, ha aspettato la sosta per sperimentare Felipe Anderson e Pedro da falsi nueve. Poteva sembrare una semplice sostituzione dei centravanti mancanti, Immobile e Muriqi, entrambi in nazionale. È una traccia da seguire. (...) Felipe e Pedro sono stati alternati nelle prove tattiche, sempre nel 4-3-3. Accanto a Pedro c’erano baby Romero e Zaccagni. Ai lati di Felipe si muovevano Raul Moro e Zaccagni. È un’opzione in più da sfruttare a piacimento, in Italia e in Europa. Permette di aggiunge una soluzione ai centravanti di ruolo. Sono giocatori che possono essere piazzati a destra e a sinistra, anche invertendoli. È il nuovo volto dell’attacco della Lazio, versione multitasking. (...)

