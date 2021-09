Lazio, già mille i tifosi con il biglietto per il Milan

Sale la febbre per il ritorno del campionato, sale la febbre per il big match di San Siro tra Milan e Lazio. La vendita dei biglietti per il primo scontro diretto della stagione è iniziata sabato e proseguirà fino alle 19 dell’11 settembre: il club rossonero ha messo a disposizione per il settore ospiti 2182 tagliandi al costo di 20 euro. Nella giornata di domenica ne erano già rimasti poco più di 1000. Per accedere allo stadio sarà ovviamente necessario il Green Pass e la tifoseria biancoceleste spera di rivivere la trasferta da sogno del 3 novembre 2019: allora finì 2-1 con i gol di Immobile e Correa che spezzarono un tabù trentennale.