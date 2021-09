Lazio, testa al Milan: Sarri con il dubbio Lazzari

ROMA - Maurizio Sarri non ha mai smesso di pensare alla sua Lazio. Nonostante la pausa per le nazionali, la testa del tecnico è rimasta sempre concentrata sull’inizio di stagione. Arriva il Milan domenica, primo test veramente importante per misurare le ambizioni della squadra. Qualche dubbio di formazione. Mau recupererà Luiz Felipe, out contro lo Spezia. Mentre su Lazzari la questione sembra diversa. L’infortunio muscolare dovrebbe tenerlo fuori ancora per un po’.