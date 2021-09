Lazio, tocca a Martusciello: i suoi numeri in panchina

ROMA - Maurizio Sarri in tribuna, Giovanni Martusciello in panchina. Toccherà a lui guidare la Lazio all’Olimpico nel match contro il Cagliari. Il tecnico squalificato per due giornate (in attesa del ricorso), il vice prenderà il suo posto come già accaduto in passato. Cinquant’anni compiuti a Formello, un po’ di gavetta all’Empoli da assistente, vice, collaboratore tecnico e allenatore in prima. Poi le esperienze all’Inter con Spalletti e alla Juve proprio con Sarri. Non ha seguito Maurizio al Napoli e al Chelsea perché aveva dato parola ad altri impegni presi (nel 2015 con l’Empoli era vice di Giampaolo).