Jessica Immobile contro gli haters: "Siete piccoli uomini!"

ROMA - Vive la sua quotidianità con molta leggerezza e semplicità, Jessica Immobile. Sui social adora condividere le avventure dei suoi piccoli insieme al marito Ciro. La famiglia per lei è tutto. E quando riceve insulti sui Instagram da varie persone, non ci sta e risponde. Lo sfogo in un video: “Quando leggo certi messaggi voglio capire e penso: ‘Perché una persona scrive certe cose?’. La critica ci sta, non piacere a qualcuno è normale. Ma oltrepassare quel limite che tocca la persona nel profondo non è normale. Quando si tratta di salute verso te stessa, i figli, tuo marito. Vorrei capire il perché di questa cattiveria. Augurare cose brutte alle persone è da… non voglio essere volgare! Ma è da uomini piccoli piccoli. Non si può piacere a tutti ed è normale, ma perché offendere? Siete piccoli uomini”. La moglie dell'attaccante della Lazio, poco prima dello sfogo, aveva postato un messaggio che le era arrivato su Instagram con offese molto pesanti.