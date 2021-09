Lazio-Roma, la carica della Curva Nord: "Siamo metà, tiferemo per tre"

ROMA - "Sveglia, domenica c'è il derby". La stracittadina si avvicina e la Curva Nord chiama a raccolta tutti i tifosi biancocelesti. Il settore più caldo del tifo laziale ha pubblicato un comunicato sui propri profili social, spiegando le iniziative in programma per il big match dello stadio Olimpico, in programma domenica alle ore 18. "Invitiamo tutti i laziali che avranno la possibilità di venire allo stadio domenica di indossare una maglia celeste - si legge nel comunicato a firma Ultras Lazio - la propria sciarpa del cuore e di portare una bandiera con i nostri colori sociali. Saremo parte integrante della scenografia. Lo dobbiamo a chi non potrà entrare e avrebbe tanto voluto esserci. Se dobbiamo essere la metà tiferemo per tre! Oggi e per sempre, la S.S. Lazio è la sua gente!".