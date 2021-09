Lazio-Stadio Flaminio, il Comune: “Progetto di Lotito da valutare”

ROMA - L’idea di far diventare, di nuovo, lo Stadio Flaminio la casa della Lazio va avanti. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso, ma intanto è nei pensieri di Claudio Lotito. E sulle frequenze di NSL Radio, l’assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Veronica Tasciotti, ha parlato della questione: “L’interesse dell’amministrazione è che i cittadini e la città possano usufruire dei servizi messi a disposizione attraverso gli impianti sportivi che abbiamo. Al momento abbiamo i lavori per riqualificare il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano così come lo Stadio Flaminio che al momento è un project in valutazione che stiamo vedendo. Ci sono al momento delle interlocuzioni con il presidente della Lazio Claudio Lotito”.