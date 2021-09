Lazio, i due dubbi di Sarri per il derby

ROMA - C’è poco tempo per pensare a dei cambi drastici in una Lazio che non brilla ancora. E così Maurizio Sarri va dritto per la sua strada. Avanti con il 4-3-3, schema intrapreso ad inizio estate e mai mollato. Impossibile provare soluzioni diverse in allenamento quando si gioca ogni tre giorni. E la squadra si prepara al derby con due dubbi: Leiva o Cataldi in regia, Lazzari o Marusic sulla fascia destra. Giocheranno i titolarissimi.