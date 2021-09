Lazio, Luis Alberto: "É il momento di vedere il vero me"

ROMA - Tutti si aspettano una grande prova di Luis Alberto. Alla Lazio servono le giocate del Mago per battere la Roma nel derby e tornare in alto in classifica. Lo spagnolo, prima del fischio d'inizio dell'Olimpico, ha parlato della sfida ai giallorossi e non solo: "È un derby, una partita da vincere a tutti i costi per noi e per il popolo laziale. Dobbiamo giocare il nostro calcio e fare quello che sappiamo fare. Quando vedrete la migliore Lazio e il migliore Luis Alberto? Oggi, sarà una partita diversa per tutti, speriamo di sbloccarci. La squadra l'ho vista bene e con fiducia, penso che sarà una buona partita per noi. Felipe Anderson o Pedro? È uguale, con Pedro c'è più movimento dentro, ma Felipe è devastante nell'uno contro uno. L'importante è che la squadra sia unita e giochi come sappia".