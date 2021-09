Lazio, il tweet su Pedro con Raffaella Carrà diventa virale

ROMA - “Mi sono innamorato seduta stante di Pedro, Pedro, Pedro di Santa Fé. Mi ha sconvolto le vacanze, mi ha stregata, non faccio che pensare a Pedro Pè”. La Lazio posta la canzone di Raffaella Carrà che accompagna un video delle migliori giocate di Pedro nel derby, uno dei protagonisti assoluti della stracittadina vinta dai biancocelesti. I tifosi si scatenano, lo spagnolo, dopo il gol alla sua ex squadra, è diventato un vero e proprio beniamino. Nel video messo dalla Lazio c’è in particolare una giocata, di tacco, su Zaniolo. “Questa canzone la metterei all’inizio di ogni gara all’Olimpico”, commenta un tifoso. C’è voglia di far festa e il brano della Carrà sembra proprio adatto. “Che fenomeno Pedro, un grande acquisto voluto da Sarri”. Ormai è scoppiata la Pedro-mania. L’ex Roma sempre più protagonista di una Lazio in crescita.