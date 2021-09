Jessica Immobile versione pilota: “Io al volante…”

ROMA - Pronti, via. C’è alla guida Jessica Immobile, che si ritrae su Instagram alla guida della sua 500 Abarth. La moglie dell’attaccante della Lazio scherza sui social: “Jessica al volante…. Continuate voi la frase, mi raccomando siate carini!”. Il primo a rispondere è il fratello: “Io scendo e chiamo un taxi!”. E Jessica ci ride su: “Fratellino, da oggi vai a piedi!”. Scatenati i follower e i tifosi di Ciro, che sono tanti a rispondere in maniera ironica: “Tu al volante e Ciro paga il carburante!”. Ma la solidarietà femminile è alta: “Jessica al volante e arrivi a casa all’istante”, scrive Aurora facendo il pieno di like. E i laziali hanno sempre Sarri in testa: “Jessica al voltante e mi saluti il Comandante”, commenta Pino. Immobile per andare a Formello si farà portare dalla sua bella Jessica? Chissà. Lei sembra davvero pronta per sfrecciare tra le vie della città.