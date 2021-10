Diretta Bologna-Lazio ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - Niente conferenza stampa dell'allenatore in casa Lazio, ma il pensiero di Sarri è chiaro e lo aveva ribadito negli ultimi impegni ravvicinati: “Dopo il derby ci aspettano le partite più difficili. Andiamo avanti così, continuiamo con il gioco veloce”. Roma e Lokomotiv Mosca battute, i biancocelesti sono alla ricerca della terza vittoria di fila. Servirà lucidità, la stanchezza è tanta. Sicuro del forfait Ciro Immobile, infortunatosi nel match di coppa, tornerà dopo la sosta. Sinisa Mihajlovic è pronto alla partita della vita. Chiede risposte alla sua squadra: “Il ritiro non è stato punitivo, ma è servito per lavorare su molte cose, per trovare e ritrovare la concentrazione”. Qualche numero della sfida: la Lazio ha perso solo una delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Bologna (0-2 nella più recente - 4V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben cinque volte.