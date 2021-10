Lazio, Acerbi si scusa sui social: “Ho fatto due cazz…”

“Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene”. Questo il messaggio sui social di Francesco Acerbi, dopo il rosso (per somma di ammonizioni) che ha lasciato la Lazio in 10 in una partita complicatissima - vinta dal Bologna di Mihajlovic con un netto 3-0 - e il gestaccio rivolto a tutti i presenti del Dall’Ara. Delusione espressa nel post partita anche da Danilo Cataldi: “Oggi non siamo scesi in campo, abbiamo subito due gol dopo un quarto d’ora”. Adesso per la squadra di Sarri è tempo di rifiatare e rimboccarsi le maniche, in attesa del rientro di Immobile e della super sfida contro l’Inter dell’ex Inzaghi il prossimo 16 ottobre.