Lazio, problema difesa: Sarri pensa alla soluzione

Lazio, difesa da sistemare

Il pericolo calci d’angolo è reale. Sarri difende a zona e piazza Hysaj sul secondo palo. Zaniolo ha preso il legno al derby, Theate da quella zona ha fatto male nel match perso con il Bologna. Ibanez in rete da corner. L’atteggiamento passivo della difesa, ferma, è un problema. E ora arriva l’Inter, che nell’attacco ha la sua forza maggiore. Miglior squadra per gol fatti: 22. Una media di 3.14 a partita. Ma soprattutto i ragazzi dell’ex Simone Inzaghi sono quelli che hanno marcato più volte di testa (7). Pericoli per la difesa della Lazio ancora da registrare. Mancherà Acerbi, un problema in più. Sarri dovrà studiare bene come blindare la linea arretrata.