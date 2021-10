Lazio, otto anni fa l’esordio di Felipe Anderson

ROMA - Capigliatura simile, sguardo fanciullesco, voglia di spaccare il mondo. Otto anni fa, il 6 ottobre del 2013, Felipe Anderson faceva il suo esordio con la maglia della Lazio in Serie A. Tre giorni prima il debutto in Europa League. Erano i suoi primi incontri con l’aquila sul petto. L’inizio di una grande avventura finita, momentaneamente, nel 2018 dopo cinque anni. Ma Felipe è rimasto sempre legato alla sua Lazio. Ecco perché quest’anno ha scelto di tornare: è più maturo e forte, lo ha detto lui stesso. E sta vivendo una bella stagione: nove presenze con due gol e due assist. Pipe sempre più amato dai tifosi, di sicuro in questa giornata speciale ricorderà quel momento special di otto anni fa. Il club sui social ha ricordato quella giornata. Laziali scatenati, tutti a dimostrare l'affetto per il brasiliano. Ormai vero beniamino.