Lazio, caso tamponi: quando ci sarà il nuovo processo

ROMA - Si riparte da un nuovo processo. Il prossimo 19 ottobre Lotito e i medici Pulcini e Rodia verranno riprocessati dalla Corte Federale D’Appello sul caso dei tamponi in casa Lazio. Il Collegio di Garanzia del Coni, con sentenza dello scorso 7 settembre, ha rinviato il caso tamponi alla Corte della Figc ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione. Per il patron e i dottori le accuse più gravi: mancate comunicazioni dei positivi (o presunti tali) all’Asl. Dal Coni la decisione: “La procedura di ricerca dei contatti è di esclusiva competenza dell’autorità di sanità pubblica”. Il 30 aprile scorso erano stati condannati a 12 mesi dalla Corte Federale. Per il 19 ottobre dovrà essere nominato un nuovo collegio. Si ipotizzano pene di entità inferiore.