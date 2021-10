Lazio-Inter, il derby dei sentimenti per Simone Inzaghi

ROMA - Dalla collina dei Parioli all'attico in zona Brera. Dalle passeggiate a Corso Francia a quelle in via Montenapoleone. In pochi mesi la vita di Simone Inzaghi è cambiata radicalmente. A Milano ha scelto e affittato l’appartamento che era stato per pochi mesi, durante l’ultima parentesi milanista, di Mandzukic. Abita a meno di trecento metri da Massimo Oddo, ex compagno di squadra ai tempi della Lazio e suo nuovo vicino di casa. Dalla sua nuova casa milanese servono 35 minuti in macchina per raggiungere Appiano Gentile e il Suning Center. Inzaghi ha cambiato le sue abitudini, ma ora sarà chiamato ad un tuffo nel passato. Alla ripresa del campionato, l'ex tecnico biancoceleste affronterà per la prima volta da avversario la Lazio. Un derby dei sentimenti, che Inzaghi vivrà con partecipazione.