ROMA - Giornata di festeggiamenti per Danilo Cataldi. Sua moglie Elisa, infatti, festeggia oggi il compleanno e compie 27 anni. Il centrocampista della Lazio ha voluto dedicarle una bellissima dedica sui social network, condividendo una foto che ritrae i due in un tenero bacio. "Tanti auguri amore mio. Sei fantastica ogni giorno di più. Il rispetto e la stima che ho di te come moglie,amica e madre è indescrivibile. Ti amo" è il messaggio di Cataldi per il compleanno di sua moglie Elisa.