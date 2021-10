Lazio, Immobile corre verso il recupero: l'Inter nel mirino

ROMA - In mattinata i controlli in clinica Paideia, poi nel pomeriggio il primo allenamento a Formello dopo l'infortunio. Ciro Immobile prova a recuperare per la sfida di sabato prossimo contro l'Inter. Il capitano della Lazio è fermo dal 30 settembre scorso, quando alzò bandiera bianca durante la sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Un problema alla coscia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bologna e il doppio impegno con la Nazionale in Nations League. Immobile è tornato ad allenarsi nel centro sportivo biancoceleste. Con gli scarpini ai piedi ha fatto prima un pò di giri di campo, poi si è esercitato con il pallone. Passi avanti importanti in vista del suo rientro in campo.