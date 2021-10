Lazio-Inter, l’Olimpico si riempie: il dato sui biglietti

ROMA - Si riempie giorno dopo giorno l’Olimpico in vista della partita tra Lazio e Inter. I tifosi biancocelesti preparano l’accoglienza per l’ex Simone Inzaghi, ma soprattutto vogliono spingere la squadra ad una vittoria che sarebbe importantissima per ambizioni e classifica. Domenica sera, a conclusione della fase di prelazione degli abbonati 2019/2020 si era arrivati a 7mila biglietti venduti. Poi lunedì, con l'inizio del secondo step senza vincoli, la quota si è raddoppiata salendo a 14mila e dopo appena 24 ore il numero è cresciuto fino ai 27mila di ieri sera. La capienza dell’Olimpico, con le nuove normative, è salita dal 50 al 75%. Così lo stadio potrà ospitare sino a 50mila persone. Tanti anche i tifosi dell’Inter che saranno presenti e supereranno il numero riservato al settore ospiti. Probabilmente sarà abbattuto il record stagionale raggiunto nel derby (con capienza al 50%), con più o meno 30mila spettatori presenti.