Lazio, Immobile ok. Ma c’è l’ipotesi staffetta

ROMA - Ciro Immobile recuperato per l’Inter, la buona novella è arrivata ieri pomeriggio quando si è allenato in gruppo svolgendo tutta la seduta. Prima volta in campo con i compagni dopo l’infortunio muscolare al semimembranoso della coscia destra. Lesione inferiore al primo grado rimediata lo scorso 30 settembre nel match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Dieci giorni di riposo e fisioterapia, poi due-tre allenamenti differenziati. Ora è tornato.