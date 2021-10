Lazio, tutto sulla difesa: Sarri e il lavoro speciale

Lazio, occhio ai saltatori dell’Inter

La squadra di Inzaghi ha segnato cinque gol sui 22 totali da palle inattive: tre da corner, uno da rimessa laterale, uno su punizione diretta. I pericoli sono nascosti anche in queste situazioni. Sarri punterà su Luiz Felipe e Patric. Ai loro lati Hysaj (a sinistra) e uno tra Lazzari e Marusic. Il primo è favorito sul secondo, che ha giocato in nazionale ed è sicuramente più stanco. Servirà un grande sforzo anche da Luis Albero e Milinkovic, le mezz’ali dovranno dare tutto per non lasciare sola la difesa. Sarri ha catechizzato tutti. Con l’Inter serve una grande prestazione.