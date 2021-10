Lazio, Milinkovic su Inzaghi: "Che strano affrontarlo da avversario"

Milinkovic: "Inzaghi arriverà da avversario"

In quella sfida Milinkovic segnò la rete del 2-1, permettendo alla Lazio di Simone Inzaghi di sconfiggere l'Inter di Conte e volare ad un punto dalla vetta della classifica, occupata dalla Juventus di Sarri. Oggi il tecnico piacentino siede sulla panchina nerazzurra e affronterà per la prima volta da avversario la Lazio. “Sarà un po’ strano affrontare Inzaghi - ha dichiarato il centrocampista nel match program distribuito dalla Lazio - perché abbiamo lavorato cinque anni insieme, però adesso arriverà a Roma come avversario e quindi in quei 90 minuti cercheremo di prendere tutto quello che possiamo. Poi dopo la partita gli darò un abbraccio”. La Lazio ha l'obbligo di riscattare la brutta prestazione di Bologna. “L’abbiamo preparata come tutte le altre, sapendo che i nerazzurri si trovano in un gran momento, ma noi cercheremo di riscattarci dopo la trasferta di Bologna”.